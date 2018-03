TuS Holzheim bietet zwei Handball-Schnuppertage an

Handball-Schnuppertage bietet das lokale Aushängeschild TuS Holzheim, das seit jeher für eine ausgezeichnete Jugendarbeit steht, auf der Suche nach heimischen Talenten am Freitag, 6. April, und Samstag, 7. April, im Diezer Sportzentrum an. Angesprochen sind Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2010, die generell Spaß an Ballsportarten haben. Dafür hatte Trainer Christian Bittkau zuletzt an Grundschulen in Limburg und Diez sowie der Gesamtschule in Katzenelnbogen eifrig geworben. Kinder der Klassen 2 bis 5 haben die Möglichkeit, die Sportart kostenlos und ohne Verpflichtung kennenzulernen.

Anmeldung/Fragen zum Ablauf der Schnuppertage beim TuS Holzheim gehen per E-Mail an: c.bittkau@web.de

