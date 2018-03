Späten Siebenmeter verweigert: Bad Ems/Bannberscheid II legt gegen Niederlage in Arzheim Protest ein

Bad Ems/Bannberscheid II: Noll, Sorger – Wolf (3), Lehmler (4), S. Berges (2), A. Berges (2), Dübbers (3), Schmitz (2/1), Klute (6/4), Driesch (3/1).

Schiedsrichter: Daniel Freese (Katzwinkel).

Siebenmeter: 3/2:8/6.

Zeitstrafen: 6:6.

Spielfilm: 5:2, 7:8, 9:11, 11:13 – 12:15, 18:18, 22:21, 25:25, 26:25.

Zuschauer: 50.

Nächste Aufgabe für die HSG II: am Samstag, 17.30 Uhr, in Bad Ems gegen HSG Wittlich.

Die Rheinlandliga-Reserve war in Koblenz nur schleppend in Gang gekommen, der TVA hingegen legte im Eiltempo los und führte schnell mit 5:2 (7.). Der zweiten HSG-Welle gelang es jedoch in der Folge konzentrierter in der Deckung zu agieren und zudem die bis dahin hohe Zahl der technischen Fehler merklich zu reduzieren. Das Team um den schon früh mit zwei Zeitstrafen belasteten Torjäger Michael Schnitz wachte aber auf und fand seinen Rhythmus. „Wir bekamen das Spiel in den Griff und haben es schnell gedreht“, so Klute, der in der Schlussphase des ersten Durchgangs höchstpersönlich mit einem verwandelten Strafwurf und einem Feldtor für den 13:11-Pausenvorsprung seiner Sieben sorgte.

Arzheim drückte weiter aufs Tempo, die HSG aber blieb im Angriff zunächst in der Spur. Das änderte sich in der Schlussphase, sodass der TV nach 60 Minuten knapp die Nase vorne hatte. Doch die Partie hat bekanntlich ein Nachspiel am Grünen Tisch...

Stefan Nink