Nur sechs Gegentore nach der Pause: Starke Abwehr verhilft Holzheimer C-Jugend zur Revanche

Revanche geglückt: Die C-Jugendlichen des TuS Holzheim haben in der Nord-Gruppe der hessischen Oberliga den Bundesliga-Nachwuchs der JSG Melsungen/ Körle/Guxhagen mit 23:20 (12:14) in die Schranken gewiesen und damit die ärgerliche 23:26-Niederlage aus dem Hinspiel egalisiert.

„Ich ziehe den Hut“, lobte TuS-Trainer Heiko Ohl seine bestens aufgelegten Jungs nach einer intensiven Partie. Dabei mussten die Talente von der Burg Ardeck lange einem Rückstand hinterherlaufen, ehe sie in der Schlussphase mit einem 5:0-Lauf für Klarheit, Erleichterung und letztlich auch Jubel im Diezer Sportzentrum sorgten.

„In der zweiten Halbzeit haben wir hinten zugemacht und nur noch sechs Tore zugelassen. Das will auf dieser Ebene schon was heißen“, bilanzierte der restlos zufriedene Übungsleiter, der Abwehrspieler Ben-David Jung aus seinem als geschlossene Einheit auftretenden Team hervorhob. Ohl ließ seine Startformation fast komplett durchspielen. Der achte Sieg im 13. Saisonspiel in der höchsten Klasse zeigt nachhaltig, dass da in Holzheim wieder etwas heranwächst, was für die mittelfristige sportliche Zukunft des Vereins hoffen lässt. stn

Holzheim: Quint – Mittler, Jung (5), Horn, Scharf, L. Ohl (1/1), Hilgert (4), P. Ohl (5/2), B. Ohl (4), Waldforst, Würz (4).

Nächste Aufgabe für die Holzheimer: am Sonntag, 15.30 Uhr, beim TV Hersfeld.