Nachwuchs des TuS feiert zum Abschluss Heimsiege in Ober- und Landesliga

B-Jugend-Landesliga: TuS Holzheim – TSG Münster II 44:33 (21:16). Die Gastgeber benötigten rund zehn Minuten, um in die Partie zu kommen. Krönung eines 4:0-Laufs war dann beim 10:9 die erstmalige Führung des von Jakob Grünewald und Stefan Wolfgram betreuten Teams. Fortan lief's beim TuS, der bis zum 17:11 konsequent nachlegte. Die Kelkheimer überzeugten zwar in kämpferischer Hinsicht, kamen aber für ein Erfolgserlebnis in Diez nicht mehr infrage. Beim 24:20 hatten sie den Abstand zu den Ardeckern zwar nochmals etwas reduziert, doch am Ende stand ein ebenso verdienter wie deutlicher Heimsieg.

TuS Holzheim: L. Klein, Ax - Wöltche (7), P. Ohl (1), Vollmert (1), Chodykin (5), Baby (6), Meffert, Fischer (9/2), Langenau (8/1), Schmanke (1), Mickisch (3), Würz (3). C-Jugend-Oberliga Nord: TuS ...

