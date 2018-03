Nach zwei Niederlagen sind für die Holzheimer A-Jugend die Titelträume passé

Nach zwei Niederlagen binnen 17 Stunden mussten die einmal mehr Ersatz geschwächt auflaufenden A-Jugend-Handballer des TuS Holzheim ihre Titelambitionen in der Bezirksoberliga ad acta legen. Ein Pflichtsieg gelang den D-Jugendlichen von der Burg Ardeck gegen den Tabellenletzten SG Wehrheim/Obernhain. Die Frauen feierten in der Bezirksliga A unterdessen einen wichtigen Erfolg gegen Schlusslicht TV Breckenheim.

Bezirksoberliga

Wenn er Maß nahm, krachte es meist im gegnerischen Kasten: Leon Bühler traf gegen Langenhain 14 Mal und gegen Goldstein 9 Mal für die Holzheimer A-Jugend, die aber dennoch nicht gewinnen konnte.

Foto: Andreas Hergenhahn

A-Jugend: TuS Holzheim – JSG Langenhain/Breckenheim 29:31 (10:15). „Wir haben Langenhain das Leben schwer gemacht und aus den Gegebenheiten alles rausgeholt“, sagte TuS-Trainer Stephan Hien zur knappen Niederlage seiner Schützlinge im Spitzenspiel. Die ersatzgeschwächten Holzheimer taten sich in der ersten Halbzeit im Angriff schwer. Leon Bühler gelangen zwar hin und wieder Durchbrüche, aber insgesamt fehlten den Ardeckern zündende Ideen.

Die Gastgeber rappelten sich in der Halbzeitpause auf und legten in der Folge mehr Entschlossenheit an den Tag. Beim 15.16 durch Simon Born war der TuS war wieder im Spiel. Langenhain verschaffte sich nach einer Auszeit wieder einen Vier-Tore-Vorsprung, der einmal mehr Holzheims Kampfgeist weckte. Als die Hektik zunahm und die Schiedsrichter begannen den Überblick zu verlieren, blieb Holzheim fokussiert und zog durch einen Vierer-Lauf gleich (21:21). Das Pendel schlug immer weiter zu Gunsten der Hien-Sieben aus, die beim 27:25 erstmals mit zwei Bällen vorne lag und diesen Vorteil bis zum 29:27 verteidigte, zumal Felix Lotz den anschließenden JSG-Siebenmeter parierte. Torben Arbogasts Tor zum 29:27 sollte jedoch das letzte Holzheimer des Abends sein. In den letzten fünf Minuten agierten die Kombinierten dann aber abgezockter und wendeten das Blatt. Tore für Holzheim: Torben Arbogast (3), Leon Bühler (14/2), Simon Born (2), Lukas Fischer (3), Timo Baby (1), Aaron Manke (3), Bastian Arnolds (3/1).

A-Jugend: TuS Holzheim – HSG Goldstein/Schwanheim 21:36 (10:22). Nach der Niederlage gegen JSG Breckenheim waren alle Chancen auf die Meisterschaft dahin. Dennoch hatte sich Holzheim vorgenommen, gegen den Tabellenführer ein ähnlich engagiertes Spiel abzuliefern wie tags zuvor. Schnell lag Holzheim aber mit 4:10 in Rückstand. Die offensive Abwehr, die Trainer Stephan Hien, verordnet hatte, um das dynamische Angriffsspiel der Gäste zu unterbinden, griff nur bedingt. Zudem verloren die Ardecker auch häufig die Eins-gegen-eins-Aktionen. So war nach wenigen Minuten das Spiel entschieden und das Ziel konnte nur noch Schadensbegrenzung und über die 5:1-Abwehr lauten. In der zweiten Halbzeit gelang dies dann phasenweise. Tore für Holzheim: Leon Bühler (9/1), Kyle Wöltche (6), Aaron Manke (3), Lukas Fischer (2/2), Torben Arbogast (1/1).

D-Jugend: TuS Holzheim – SG Wehrheim/Obernhain 34:13 (18:7). Den Tabellenletzten nicht unterschätzen und die Einsatzzeiten auf alle Spieler verteilen – diesen Spagat erfüllten die Holzheimer beim klaren Heimsieg mit Bravour. Von Anfang an liefen die Gastgeber aus einer stabilen Abwehr heraus, hinter der ein stark parierender Joel Steckel stand, viele Tempogegenstöße und nutzten diese zur klaren Führung. Danach nutzte Holzheim die Gelegenheit, das Torverhältnis deutlich aufzubessern. TuS-Tore: Hannes Jemixe (6), Moritz Reusch (6), Luis Tom Mikisch (1/1), Christoph Horn (6/1), Maxim Hölzer (2), Yannis Ferdinand (3), Lasse Ohl (6/1), Max Schröder (5).

Bezirksliga A

Frauen: FSG Holzheim/Limburg – TV Breckenheim 27:20 (13:8). Gleich drei Spielerinnen musste die Spielgemeinschaft gegen den Tabellenletzten ersetzen. Zum Glück zeigte sich die Rückraum-Reihe der Gastgeber aber hellwach. Vor allem Joanna Hien setzte sich und ihre Nebenleute mit ihrer Dynamik gut in Szene. Pascale Heep steigerte sich und da die FSG auch nur wenige Chancen ungenutzt ließ, erspielte sich das Team von Stephan Hien zur Pause bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung. Lediglich in der Deckung zeigten sich die Einheimischen teilweise zu zögerlich, sodass sie sich nicht deutlicher absetzen konnten. Nach der Pause baute der Bezirksoberliga-Absteiger den Vorsprung kontinuierlich aus, ließ dann aber kurz vor Schluss drei Treffer vom rechten Rückraum zu, sodass der Spielstand wieder etwas enger wurde. Mit der nötigen Ruhe brachte die Hien-Sieben den Vorsprung allerdings unter Dach und Fach. Tore für die FSG: Joanna Hien (10/1), Pascale Heep (6/1), Lisa Fudickar (6/1), Julia Führer (3), Irina Friedrich (2).