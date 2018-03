die Handballerinnen der FSG Holzheim/Limburg kamen in der Bezirksliga A gegen die zweite Welle der FSG Ober-Eschbach/ Vortaunus zu einem überraschend deutlichen 20:12 (10:5)-Erfolg. Die Gäste konnte im Gegensatz zum Hinrundenspiel im Diezer Sportzentrum nicht auf U 23-Akteurinnen aus ihrem Landesliga-Team zurückgreifen. Darunter litt die Durchschlagkraft im Angriff merklich. Bis Mitte der ersten Hälfte war die Begegnung ausgeglichen. Die Gastgeber konnten auf die gewohnt starke Abwehr mit einer guten Jutta Hörr im Tor setzen, begingen allerdings im Angriff zu viele Fehler und fanden zu selten die Lücken in der gegnerischen Abwehr. Gegen Ende der ersten Hälfte legten die Einheimischen, angetrieben von einer dynamischen Anna Lang, einen 5:1-Lauf hin und setzten sich bereits vorentscheidend ab. Mit der gleichen Dynamik und der immer besser ins Spiel findenden Lisa Fudickar startete die Mannschaft von Stephan Hien in die zweite Hälfte und baute den Vorsprung kontinuierlich bis zum 19:9 aus. Auch auf eine offensivere Gästeabwehr hatte Holzheim/Limburg passende Antworten und ließ sich nicht mehr in Verlegenheit bringen.

Tore für Holzheim/Limburg: Lisa Fudickar (6), Pascale Heep (5/1), Anna Lang (4), Joanna Hien (2), Irina Friedrich (2), Marlene Lehmann (1).

