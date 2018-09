Nach dem souveränen 25:18-Sieg im äußerst emotionalen Auswärtsspiel unweit der niedersächsischen Grenze bei der HSG Fuldatal/Wolfsanger gibt Holzheims B-Jugend (hier Kreisläufer Philip Würz in Aktion) am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison ihre Visitenkarte in eigener Halle ab und trifft dabei ab 14.20 Uhr im Diezer Sportzentrum im Landesliga-Spiel auf die bestens bekannte Mannschaft der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II. „Die Dutenhofener Mannschaft besteht fast komplett aus Spielern des 2003er-Jahrgangs, der in der vergangenen Saison den ersten Platz in der C-Jugend-Oberliga belegt hatte.

In der Qualifikation haben wir aber gegen sie gewonnen“, sagt TuS-Trainer Heiko Ohl, der ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Erfreulich für die Ardecker: Anders als vor einer Woche in Ihringshausen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.