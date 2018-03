Irina Friedrich tütet vom Kreis aus den Auswärtssieg der FSG Holzheim in Eppstein ein

Auswärtssiege gab es am Wochenende in der Bezirksoberliga für die D-Jugendlichen des TuS Holzheim und in der Bezirksliga A für die Frauen der FSG Holzheim/Limburg. Zwei Heim-Zähler verbuchten unterdessen die A-Jugendlichen des TuS, während die weibliche C-Jugend in der Fremde leer ausging.

Bezirksoberliga

A-Jugend: TuS Holzheim – TG Rüdesheim 36:29 (21:12). Da Nils Steinbach und Jonas Schottorf verletzungsbedingt kaum trainieren konnten beziehungsweise nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, wurde die Holzheimer Mannschaft mit vier B-Jugendlichen verstärkt. Diese machten ihre Sache sehr gut, und insbesondere Lukas Fischer zeigte mit acht Toren sein enormes Potenzial.

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und zeigten schon früh, warum sie als Sieger das Spielfeld verlassen würden. Gute Kreisanspiele und ein dynamischer Leon Bühler auf der linken Rückraumposition sorgten für eine schnelle Führung. Als dann die Gäste eine Manndeckung gegen den Halblinken verordneten, übernahmen die Anderen die Verantwortung, sodass die B-Jugendlichen regelmäßig wechselten, um nicht zu viel Kraft für ihr anschließend eigenes Landesliga-Spiel zu verlieren. Die häufigen Wechsel führten zu keinen Störungen, und die Holzheimer setzten sich kontinuierlich ab. „Leider schlossen wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so konzentriert ab, sodass einige klare Torchancen ungenutzt blieben“, sagte Stefan Wolfgram, der Stephan Hien als Trainer vertrat. TuS-Tore: Torben Arbogast (1), Leon Bühler (9/1), Simon Born (3), Timo Baby (1), Lukas Fischer (8), Julius Meffert (2), Finn Langenau (1), Jonas Schottorf (1), Marc Hoffmeister (2), Bastian Arnolds (8).

D-Jugend: HSG Wiesbaden – TuS Holzheim 23:24 (9:11). Holzheim musste auf den erkrankten Leistungsträger Moritz Reusch verzichten. Die Ardecker legten zu Beginn jeweils ein Tor vor, die Landeshauptstädter glichen aber im Gegenzug aus. Erst kurz vor der Pause setzte sich der TuS mit 11:9 erstmals mit zwei Toren ab.

In der Pause stellte Martin Horn den Angriff um, der bis dahin Schwierigkeiten mit der extrem offenen Deckung der Wiesbadener hatte und nicht seine gewohnte Torgefahr entwickelte. Christoph Horn wechselte an den Kreis, er wurde immer wieder in Szene gesetzt. Torerfolg oder Siebenmeter waren die Folge. Zusätzlich war Torwart Joel Steckel ein starker Rückhalt, der in entscheidenden Situationen glänzend parierte. So baute Holzheim den Vorsprung über 12:9 zum 19:14 aus. Aber Wiesbaden steckte nicht auf und verkürzte drei Minuten vor dem Ende wieder zum 19:22. Der sicher scheinende Sieg kam durch Unkonzentriertheiten und Nervosität noch einmal kurz in Gefahr. Trainer Martin Horn war mit der Leistung seiner Mannschaft am Ende zufrieden. TuS-Tore: Hannes Jemixe (3), Christoph Horn (8), Yannis Ferdinand (1), Lasse Ohl (11), Max Schröder (1).

Weibliche C-Jugend: SG Wehrheim/Obernhain – TuS Holzheim 27:18 (13:10). Gegen die Hochtaunus-SG knüpften die Mädchen von der Aar an ihre zuletzt starke Leistung an und gestalteten die erste Halbzeit nahezu ausgeglichen. Allerdings verhinderten zwei Fahrkarten bei Strafwürfen und drei nicht vollstreckte Tempogegenstöße einen besseren Zwischenstand.

Anfang der zweiten Halbzeit kamen die Holzheimerinnen beim Spielstand von 16:14 noch einmal näher heran. Durch ein unkonzentriert vorgetragene Angriffe und leichte Ballverluste machten es die TuS-Girls den Einheimischen leicht, sich entscheidend abzusetzen. Auch der Kampfgeist in der Schlussphase des Spiels und eine gute Torhüterleistung halfen nicht mehr. Die TuS-Betreuerinnen Patricia Hies und Joy Fetter waren insgesamt zufrieden: „Insgesamt verkauften sich die Mädels gut, nachdem wir das Hinspiel noch mit einer 18 Toren Differenz verloren hatten.“ Tore für Holzheim: Leonie Lehmann (11), Viktoria Reusch (5), Paula Stein (1), Paulina Illert (1).

Bezirksliga A

Frauen: TSG Eppstein – FSG Holzheim/Limburg 20:22 (11:9). Zu Beginn standen beide Abwehrreihen stabil, sodass es nach acht Minuten lediglich 2:1 stand. Danach aber lud die Spielgemeinschaft die Gastgeber aber zum Toreschießen ein. Fehler im Angriff, zu langsames Rückzugsverhalten und das Auslassen guter Tormöglichkeiten sorgte fast schon für eine Vorentscheidung zu Gunsten der TSG. Umstellungen in der Abwehr und eine die Mannschaft mitziehende Joanna Hien sorgten für die Wende, sodass die FSG zur Pause den Rückstand bis auf zwei Treffer verkürzt hatte. Anna Lang und Pascale Heep sorgten mit hoher Laufarbeit in der Abwehr dafür, dass Eppstein für jeden Treffer viel arbeiten musste. So erzielte der Bezirksoberliga-Absteiger direkt nach der Pause den Ausgleich. Lisa Fudickar kam im Angriff nun immer wieder in gute Abschlusspositionen und vollstreckte die sich bietenden Chancen. Beim 16:20 sah die Spielgemeinschaft wie der sichere Sieger aus. Eppstein konterte allerdings wieder mit schnellen Abschlüssen und verkürzte bis auf einen Treffer. Die FSG behielt die Nerven und entschied das Spiel mit einem Kreistreffer von Irina Friedrich für sich. Tore für Holzheim/Limburg: Lisa Fudickar (7), Pascale Heep (5/1), Joanna Hien (4), Anna Lang (3/1), Irina Friedrich (2), Julia Führer (1).