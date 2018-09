In der abgelaufenen Runde tummelte sich die zweite Garde der HSG Bad Ems/Bannberscheid in der Handball-Verbandsliga Ost im vorderen Mittelfeld und schloss die Runde als Fünfter ab. In der am Samstag um 18 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim HV Vallendar II beginnenden neuen Spielzeit müssen vermutlich viel kleinere Brötchen gebacken werden. Denn in der Kurstadt und dem Westerwalddorf gilt es, einen personellen Aderlass zu verkraften.

Spielertrainer Andreas Klute wird vermutlich bis Ende des Jahres wegen eines Bandscheibenvorfalls pausieren müssen, Felix Dübbers ist in Berlin ebenso unabkömmlich wie der weggezogene Tom Große-Heilmann sowie Christian Klapthor (mittlerweile ...

