Am Sonntag, 2. September, beginnt für die Handballer der HSG Bad Ems/Bannberscheid ab 17 Uhr die neue Runde in der Rheinlandliga mit einem Auswärtsspiel bei DJK/MJC Trier. Zum Abschluss der Vorbereitung stehen an diesem Wochenende die letzten Tests an. Für Freitagabend, Anwurf: 20.30 Uhr, ist der Vergleich mit dem gleichklassigen TuS Holzheim in Wirges anberaumt, ehe am Samstagabend um 19.30 Uhr mit dem Pokalspiel bei der SG Gösenroth/Laufersweiler in Rhaunen der Reigen der Pflichtspiele für das Team um den neuen Trainer Hanjo Neeb beginnt. Nach dem Trainingslager im belgischen Eynatten mit drei Tests gegen den dortigen gastgebenden Erstligisten sowie den beiden mittelrheinischen Verbandsligisten Schwarz-Rot Aachen und Stolberger SV gilt es nun, so langsam Fahrt aufzunehmen, um für die schwierigen Aufgaben in der Rheinlandliga gewappnet zu sein. Durch den am Wochenende anstehenden Bartholomäusmarkt in Bad Ems mit entsprechenden dienstlichen Verpflichtungen für die Spieler des TVBE aber muss Neeb eine Rumpftruppe aufs Feld schicken. Beim Rheinland-Pokalspiel beim Oberliga-Absteiger im Hunsrück sind die Kombinierten aus der Kurstadt und dem Westerwald-Dorf daher lediglich krasse Außenseiter. Es scheint für die Rot-Schwarzen in der Rhaunener Schulsporthalle nur darum zu gehen sich einigermaßen aus der Affäre zu ziehen, ein Weiterkommen dürfte bei den personellen Voraussetzungen total illusorisch sein.

Stefan Nink

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.