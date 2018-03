Für die prägnanteste Zusammenfassung vom 37:31 (19:15)-Erfolg seiner HSG Bad Ems/Bannberscheid II beim HV Vallendar II benötigte Trainer Andreas Klute gerade mal vier Worte: „Wenig Abwehr, viel Angriff.“ Ein torreiches Spiel sei es gewesen, das sich die beiden Reserven in der Handball-Verbandsliga Ost geliefert hätten. „Wir sind dabei nur so hoch gesprungen wie es unbedingt notwendig war.“ Woran Zuschauer durchaus Gefallen finden, das mag ein Trainer nicht unbedingt sehen. „Ein bisschen mehr hätte da in der Deckung schon kommen dürfen“, sagte Klute.

Nach anfänglichem Abtasten zog die HSG zum ersten Mal etwas davon, als der vor der Pause überragende Felix Dübbers sowie Michael Schmitz und Routinier Udo Helbach aus dem 6:6 eine ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.