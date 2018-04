Holzheims Reserve peilt am Hexenturm besseren direkten Vergleich an

Mit dem Gespann Manuel Rojahn und Martin Fischer geht die Holzheimer Reserve am Samstagnachmittag ab 17 Uhr in der Halle am Hexenturm ins Bezirksoberliga-Derby gegen den punktgleichen Nachbarn TV Idstein. Nach dem 27:27 im ersten Duell mit dem langjährigen Landesligisten können die Zähler in der Endabrechnung besonders bedeutend werden, denn mit einem Sieg zöge der TuS nicht nur am alten Rivalen aus der nassauischen Residenzstadt vorbei, sondern hätte dann gleichzeitig auch den Trumpf des besseren direkten Vergleichs in der Hand. Nach zwei Siegen gegen die Abstiegskandidaten TuS Dotzheim II und TV Breckenheim II fahren die Holzheimer mit Zuversicht nach Idstein, obwohl der TVI immerhin zwei seiner vergangenen drei Partien für sich entschied.

