Holzheimer C-Jugend weist Tabellenletzten in Schranken

C-Jugend-Oberliga Nord: TV Hersfeld – TuS Holzheim 24:34 (9:19). „Ich habe einige gute Sachen gesehen“, resümierte TuS-Trainer Heiko Ohl den standesgemäßen Sieg seiner Talente beim Tabellenletzten in Nordosthessen. Trotz zerfahrenen Beginns mit eigenen technischen Unzulänglichkeiten und Fehlwürfen (4:4) führten die Ardecker später teilweise mit stattlichen 15 Toren Vorsprung. Ohl wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit viel und probierte einiges aus. „Dabei ließ die Konzentration unserer Jungs etwas nach. Vor allem in der Abwehr sind uns durch unsere offensive Spielweise hier und da die Hersfelder weggelaufen“, analysierte der ehrgeizige Übungsleiter. So kamen die Gastgeber letztlich noch recht glimpflich davon. stn