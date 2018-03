Mit dem 33:32 (17:15)-Auswärtssieg beim Drittliga-Nachwuchs des GSV Eintracht Baunatal hat sich die C-Jugend des TuS Holzheim vor dem abschließenden Spieltag einen Platz unter den besten vier Teams der Oberliga Nord gesichert. „Dies war eine überragende kämpferische Leistung und das Beste, was wir in dieser Saison gezeigt haben. Obwohl vier Spieler durchspielen mussten, haben wir kühlen Kopf bewahrt und verdient gewonnen. Ich ziehe den Hut vor dieser Mannschaft“, so TuS-Trainer Heiko Ohl nach der Partie. Seine Schützlinge mussten mit der frühen Disqualifikation gegen den gut aufgelegten Benjamin Ohl (18.) zurecht kommen. Baunatal legte beim 28:27 erstmals vor, doch die TuS-Jungs um den alles überragenden Paul Ohl und den angeschlagenen Philipp Waldforst, drehten den Spieß wieder um. Die erfolgreiche Saison endet am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen die HSG Wettenberg. stn

Holzheim: Quint, Mittler, Scharf, Pawlik, Hilgert (1), P. Ohl (20), B. Ohl (4), Waldforst (1), Würz (7).

