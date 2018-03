Holzheimer B-Jugend kassiert Heimpleite gegen Schlusslicht

Eine 24:27 (8:12)-Heimpleite gegen Landesliga-Schlusslicht SG Bruchköbel kassierten die B-Jugendlichen des TuS Holzheim. Schon in den ersten Minuten scheiterten die Ardecker mehrfach frei vor dem gegnerischen Tor. Nach dem 5:5 zog der Drittliga-Nachwuchs mit einem 5:0-Lauf davon.

„Wir haben den gegnerischen Torwart richtig warm geworfen, viele technischen Fehlern produziert und meist die falsche Entscheidung getroffen. In der zweiten Halbzeit kam dann auch noch das Hadern mit Entscheidungen der Schiedsrichter dazu“, resümierte das Trainer-Team Stefan Wolfgram/Jakob Grünewald. Obwohl die Holzheimer noch einiges probierten, gelang es nicht das Spiel zu drehen. Tipps und Hilfen von der Bank fanden kein Gehör, oder es scheiterte an der Umsetzung. „Wir hatten es nicht verdient zu gewinnen. Die Mannschaftsleistung war einfach schlecht, jeder hat unter seinen Möglichkeiten gespielt. Wir hoffen, dass die Jungs auch aus solchen Spielen lernen und eine Entwicklung vollziehen“, so die Übungsleiter. TuS Holzheim: Klein – Wöltche (2), P. Ohl, Vollmert, Chodykin, Baby (2, Foto, beim Torwurf), Meffert (1), Fischer (10/2), Langenau (6), Schmanke, Mickisch, Scharf, Würz (3). Foto: Andreas Hergenhahn