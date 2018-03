Ihre sechste Niederlage hintereinander musste die zweite Welle des TuS Holzheim beim 24:27 (12:16) gegen die MSG Niederhofheim/Sulzbach hinnehmen und steckt in der Bezirksoberliga als Viertletzter längst im Abstiegskampf. „Uns fehlte die Durchschlagkraft im Angriff. Das ist unter anderem begründet in der anhaltend schlechten Trainingsbeteilung“, so TuS-Trainer Christian Bittkau, der froh war, dass Davin Nink und Routinier Manuel Rojahn in die Bresche gesprungen waren und das Team unterstützen. Wegen einer aufbrechenden Leistenverletzung konnte Lennard Hien über weite Strecken nur in der Abwehr eingesetzt werden, Marcel Wlach musste wegen eines Schlüsselbeinbruchs sogar nach rund 40 Minuten gänzlich passen und wird lange ausfallen. So lastete im Rückraum die Verantwortung auf dem A-Jugendlichen Nils Steinbach, der seine Sache ordentlich bewältigte und sich Bittkaus Lob redlich verdiente. „Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir wieder punkten müssen“, hat der Übungsleiter seinen Optimismus – auch wenn's mitunter sichtlich schwer fällt – noch nicht ganz verloren. stn

Holzheim II: Fomino - Nink (8/1), Arnolds, Moog (3), Rojahn (5/2), Grünewald (3), Steinbach (1), Wlach, Klawikowski, Oster, Hien, Moos (4/1). Schiedsrichter: S. Köpke / Morgenstern (Wiesbaden). Siebenmeter: 1/1:5/5.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.