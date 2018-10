Zur HSG Lollar/Ruttershausen führt die Handballer des TuS Holzheim am Samstagabend die Fahrt in der hessischen Landesliga Mitte, die Begegnung wird um 20 Uhr in Lollar-Süd ausgetragen. „Das ist ein schwieriges Auswärtsspiel für uns“, erwartet TuS-Trainer Christian Bittkau bis in die Haarspitzen motivierte Gastgeber, die sich vor eigenem Publikum für die jüngste 23:33-Abfuhr beim TV Breckenheim rehabilitieren wollen. „Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass wir jedes Spiel klar im Kopf und mit 100 Prozent antreten müssen. Schon die vorherige Trainingswoche war nicht gut. Wir müssen wieder mehr Intensität ins Training bringen, um gegen Holzheim Wiedergutmachung betreiben zu können“, so HSG-Trainer Sören Asboe nach der zweiten Saisonniederlage in Wiesbaden.

Im Kader der Mittelhessen hatte es nach der vergangenen Runde viel Bewegung gegeben. Zehn Neuen standen bei Asboes Team auch acht namhafte Abgänge gegenüber – da ist es alles andere ...

