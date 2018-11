Bad Emser C-Jugendliche geben sich weiter keine Blöße

C-Jugend, Rheinlandliga: TV Bad Ems – TV Moselweiß 35:18 (19:7). Die Weste der Talente aus der Kurstadt bleibt weiß. Schlusslicht Moselweiß konnte das von Frank Schaust und Martina Noll betreute Team nie gefährden, zumal der TV Bad Ems in beiden Spielabschnitten schnell auf Touren kam, seine Angriffe konsequent abschloss und minutenlang keinen Gegentreffer zuließ. Nach einer Viertelstunde waren die Würfel beim Stand von 16:2 bereits gefallen. Moselweiß konnte betrieb bis zur Pause zunächst noch etwas Ergebniskorrektur. Schaust und Noll nutzten die Gelegenheit allen Schützlingen Spielpraxis zu verschaffen, letztlich trugen sich alle Feldspieler in die Schützenliste ein. Den nicht aufsteckenden TVM-Jungs war es vergönnt, noch auf 35:18 zu verkürzen und somit das Resultat in Grenzen zu halten. stn

TVBE: Ben Dalkner, Mojo Düster - Aaron Stephan (6), Luca Schrank (1), Jan Sauerwein (4), Lorenz Wiedenhues (7), Louis Herbel (5), Maximilian Hoff (2/1), Johannes Kind (6), Merlin Löffler (1), ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.