26:35 – Primus Goldstein/Schwanheim ist für Holzheimer Reserve zu stark

Die Reserve des TuS Holzheim hat bei der HSG Goldstein/Schwanheim, dem verlustpunktfreien Spitzenreiter der Bezirksoberliga, mit 26:35 (11:15) zwar die erwartete klare Niederlage hinnehmen müssen, sich dabei aber zunächst ordentlich aus der Affäre gezogen. Die recht offensiv deckenden Holzheimer legten einen Blitzstart hin (4:1). Erst in der 18. Spielminute gingen die Frankfurter beim 9:8 erstmals in Führung. Dann aber geriet die Tormaschine des Primus unaufhörlich ins Rollen. Mit insgesamt einem imponierenden 9:0-Lauf unterstrichen die ambitionierten und überaus eingespielten Kombinierten ihre Klasse und machten den tapfer kämpfenden Ardeckern klar, dass nichts zu holen sein würde. Immerhin: Nach zwischenzeitlichem Zehn-Tore-Rückstand betrieb der TuS Ergebniskosmetik. „Wir haben uns nie aufgegeben. Die Jungs waren aber in der zweiten Halbzeit platt“, bilanzierte TuS-Trainer Christian Bittkau. stn