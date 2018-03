Nagelprobe in Schweich: HSG erwartet ein robuster Kontrahent

Vor einer hohen Hürde stehen die Handballer der HSG Bad Ems/Bannberscheid, die am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr beim HSC Schweich antreten müssen.

Die Moselaner haben sich zuletzt beim 44:20-Kantersieg gegen Schlusslicht TV Bassenheim in der heimischen Stefan-Andres-Halle so richtig warmgeschossen und können nun mit dem dritten Sieg des neuen Jahres gegen die Kombinierten aus der Kurstadt und dem Westerwald-Dorf den Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe der Liga herstellen. Die HSG ihrerseits wird nach den beiden mühelosen Siegen gegen die Kellerkinder aus Bassenheim und Welling anno 2018 auf die erste heiße Nagelprobe gestellt. Darüber ist sich Trainer Veit Waldgenbach im Klaren: „Schweich ist seit jeher ein heißes Pflaster. Sie verfügen über eine robuste, kompakte Mannschaft, die sich auch auf einen starken Torwart verlassen kann. Zudem sind sie im Rückraum wurfgewaltig. Damit haben sie uns schon im Hinspiel Probleme bereitet“, weiß Waldgenbach, dass da ein richtiges Kaliber auf seine Mannschaft zukommt.

Das unlängst kurzfristig witterungsbedingt nicht zustande gekommene Verbandsliga-Spiel der HSG-Reserve gegen die HSG Wittlich wurde für Samstag, 3. Februar, 19 Uhr, Silberauhalle in Bad Ems, neu angesetzt. Am anstehenden Wochenende hat die HSG Bad Ems/Bannberscheid II spielfrei.

Damals hatte sich die HSG nach anfänglichen Problemen erst nach der von Waldgenbach in einer Auszeit angeordneten Umstellung auf eine 5:1-Abwehrformation wesentlich besser zurechtgefunden und die kantigen Moselaner letztlich überzeugend mit 27:23 in die Schranken gewiesen. Es war einer von sechs Erfolgen vor heimischem Publikum, wo die viel zitierte Weste noch porentief rein ist. Auswärts hingegen konnten bis dato „nur“ drei von sieben Partien gewonnen werden.

Trotz der Schwere der Aufgabe geht Waldgenbach, der wohl bis auf den an einer Zehenprellung laborierenden Linksaußen Frank Schaust seinen kompletten Kader wird aufbieten können, das 14. Saisonspiel mit einer gehörigen Portion Optimismus an. „Unser Ziel ist es, mit zwei Punkten wieder nach Hause zu fahren. Ich nehme an, dass am Sonntag die bessere Tagesform wieder den Ausschlag geben wird.“ Stefan Nink