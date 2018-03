HSG zu Gast beim Schlusslicht – Waldgenbach erwartet angeschlagenen Gegner

Zum Jahresauftakt haben die Rheinlandliga-Handballer der HSG Bad Ems/Bannberscheid eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Am Samstagnachmittag gastiert das Team von Trainer Veit Waldgenbach ab 17 Uhr beim Schlusslicht TV Bassenheim.

Linksaußen Johannes Berges gastiert am späten Samstagnachmittag mit seiner HSG Bad Ems/Bannberscheid beim Tabellenletzten in der Bassenheimer Karmelenhalle.

Foto: Andreas Hergenhahn

Zum Saisonstart hatten die Kombinierten aus Kurstadt und Westerwald-Dorf den nach einem personellen Aderlass gezwungener Maßen im Neuaufbau befindlichen Kontrahenten nach relativ ausgeglichener Anfangsviertelstunde mit 36:21 in die Schranken gewiesen und dabei im zweiten Durchgang einen Klassenunterschied offenbart. Waldgenbach geht aber nicht von einem erneuten besseren Spaziergang für seine Sieben aus, denn er attestiert dem vom früheren HSG-Torwarttrainer Matthias Lorenz betreuten TVB eine Steigerung, die sich in einem Punktgewinn beim TV Welling (24:24) und einem klaren Heimsieg gegen den benachbarten TV Moselweiß (27:20) niederschlug. „Die Bassenheimer rechnen sich noch Chancen auf den Klassenerhalt aus, wollen gegen uns sicher etwas gut machen und gut aus den Startlöchern kommen“, erwartet Waldgenbach einen gut eingestellten und bis in die Haarspitzen motivierten Tabellenletzten, der während dieser Woche bei den HSG-Verantwortlichen angefragt und um eine Verlegung des Spiels gebeten hatte. Diesem Wunsch aber entsprachen die Macher des TV Bad Ems und des TuS Bannberscheid aus terminlichen Gründen jedoch nicht. „Dass wir der Favorit in diesem Spiel sind ist klar. Ich kann die Bassenheimer kaum einschätzen und weiß nicht, ob sie eventuell zwischen den Jahren personell nachgelegt und sich verstärkt haben. Generell denke ich, dass gerade angeschlagene Gegner immer besonders gefährlich sind. Aber wir müssen auch abwarten welche Formation wir letztlich aufbieten können.“

Für die Bassenheimer, die bislang im Schnitt pro Spiel 33 Gegentreffer schlucken mussten, geht es nach einer 24:26-Testspielniederlage gegen den TV Arzheim in erster Linie darum, über 60 Minuten an ihre Leistungsgrenze zu kommen. Denn oft genug hielt der TVB nach Aussage von Lorenz in den Rheinlandliga-Partien gut mit, ehe ein Leistungsabfall festzustellen war, der dann auf diesem Niveau unweigerlich zu Niederlagen führt...

HSG II muss am Samstag beim TV Arzheim Farbe bekennen

Nach der 23:28-Niederlage beim Spitzenreiter HSG Römerwall wartet in der Handball-Verbandsliga Ost die nächste harte Bewährungsprobe auf die Reserve der HSG Bad Ems/Bannberscheid: Am Samstagabend gastiert das Team um Spielertrainer Andreas Klute ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Steinerkopf beim Tabellensechsten TV Arzheim. Für die Kombinierten geht es auf den Koblenzer Höhen in erster Linie darum, den starken dritten Tabellenplatz zu verteidigen und einen der Konkurrenten um eine vordere Platzierung auf Distanz zu halten. Ob's eine ähnlich knappe Kiste wie im ersten Vergleich wird? Zum Auftakt der Saison behielten die Bad Emser und Bannberscheider auf der Insel Silberau nach einem Krimi trotz 9:11-Pausenrückstands am Ende mit 23:22 denkbar knapp die Oberhand.

Von unserem Redakteur Stefan Nink