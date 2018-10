Der Blick auf seinen Zettel, der über die Trainingsbeteiligung Aufschluss gibt, verheißt nichts Gutes. „Da stehen neun Namen von Spielern, die kurzzeitig gefehlt haben oder immer noch nicht dabei sind“, sagt Hanjo Neeb, Trainer des Handball-Rheinlandligisten HSG Bad Ems/Bannberscheid. „Man kann also nicht gerade behaupten, dass wir in der Pause verschont geblieben wären von Ausfällen. Aber ändern lässt sich so was nicht.“ Immerhin ein harter Kern habe ja auch trainiert und sei fit, meint der HSG-Coach vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft beim TuS 05 Daun (Samstag, 19.30 Uhr).

Wenn der Zehnte beim Achten antritt, fallen Prognosen in der Frühphase der Saison nicht leicht, zumal die HSG aus Bad Ems und Bannberscheid erst drei Spiele bestritten hat und Daun ...

Lesezeit für diesen Artikel (326 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.