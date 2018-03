Vor Kellerduell: Holzheims Trainer Scherer hat noch einmal die Sinne geschärft

Lob und Tadel sprach Thomas Scherer, Trainer der Landesliga-Handballer des Holzheim, am Dienstagabend aus. Das respektable 26:26 im Jubiläumsspiel gegen den 45 Minuten lang mit seinem Stammkader aufgelaufenen Oberliga-Spitzenreiter HSG Wetzlar U 23 nötigte dem Übungsleiter zurecht Respekt für seine Jungs ab. Gleichwohl aber konnte dieses Ausrufezeichen in einem Freundschaftsspiel nicht die zuvor überaus schwache Vorstellung seiner Schützlinge bei der 22:27-Pleite beim Tabellenletzten HSG Wettenberg II ausmerzen, mit der die verletzungsgeplagten Ardecker endgültig im Liga-Abstiegskampf angekommen sind.

Vorerst pausieren muss nun auch Holzheims Linksaußen Maximilian Schenk (rechts), der wegen eines Knochenmark-Ödems das TuS-„Lazarett“ vergrößert.

Foto: Andreas Hergenhahn

Der Druck auf die Holzheimer Rumpfmannschaft hat sich dramatisch erhöht, zumal die Konkurrenz im Tabellenkeller zuletzt eifrig gepunktet hat und sich das Feld der potenziellen Kandidaten für die ungeliebten Bezirksoberliga-Tickets gegenseitig auf die Pelle gerückt ist. Scherer: „Ich habe Bilanz gezogen und versucht, noch einmal die Sinne zu schärfen.“ Will heißen: Der Trainer verlangt in der kritischen Situation eine stärkere Fokussierung seiner Jungs auf das Sportliche. „Wir müssen alles tun, um da so schnell wie möglich wieder rauszukommen und uns ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle abzusetzen.“

Reserve gastiert beim Primus Beim ungeschlagenen Bezirksoberliga-Tabellenführer HSG Goldstein/Schwanheim ist die zweite Welle des TuS Holzheim am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr gefordert. Nachdem sich die Kombinierten aus Frankfurt in Diez mit 31:28 recht knapp durchgesetzt hatten, scheint die Ausgangslage vor dem zweiten Vergleich eindeutiger zu sein, zumal der eine oder andere Akteur wohl im Landesliga-Team aushelfen wird. „Egal in welcher Konstellation wir am Sonntag zum Auswärtsspiel fahren. Wir wollen versuchen, die positive Stimmung mitzunehmen und ein bestmögliches Ergebnis einzufahren. Mit etwas Cleverness und einer Portion Glück könnte auch dort etwas drin sein“, rechnet sich TuS-Trainer Christian Bittkau die Chancen eines klassischen Außenseiters aus.

Bei diesem Vorhaben wird der Trainer vorerst auf Linksaußen Maximilian Schenk verzichten müssen, der sich in Wettenberg ein Knochenmark-Ödem zugezogen hat und damit nach Scherers Einschätzung sechs bis acht Wochen auf Eis liegen wird. Damit ist nun David Schwarz auf der ihm angestammten Position gefragt, im halblinken Rückraum wird Eigengewächs Tim Koch ins kalte Wasser springen und sich freischwimmen müssen.

„Wir müssen unbedingt den Kampf annehmen, denn die Eppsteiner haben zuletzt happig gegen Oberursel verloren, wollen sich rehabilitieren und werden noch mehr rennen als sonst. Da müssen wir auch vom Kopf her gewappnet sein und sehr diszipliniert agieren“, rechnet Scherer am Sonntag ab 18 Uhr im Sportzentrum Bienroth mit Abstiegskampf pur...

Von unserem Redakteur Stefan Nink