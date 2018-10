Wenn man wie der nach drei Niederlagen in den Tabellenkeller abgerutschte TuS Holzheim ein Heimspiel gegen einen punktlosen Tabellenletzten wie die TSG Oberursel vor der Brust hat, dann zählt nur eines: gewinnen, egal wie. Von dem her erfüllten die Ardecker am Samstagabend mit einem glanzlosen 29:26 (12:15) ihre Pflicht. Der sichtlich erleichterte Holzheimer Trainer Christian Bittkau mahnte aber auch gleichzeitig an: „Das war unser bisher schwächstes Saisonspiel. Wir müssen uns spielerisch gewaltig steigern. So wird es jedenfalls am nächsten Sonntag in Petterweil ganz bestimmt nicht reichen.“

Stimmt genau, aber im Lager der Schwarz-Roten waren alle Beteiligten nach durchwachsenen 60 Minuten einfach nur froh, dass der TuS im Fahrstuhl nach unten schnell die Bremse ziehen konnte. Denn ...

Lesezeit für diesen Artikel (386 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.