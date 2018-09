An neue Anwurfzeiten müssen sich die Freunde des TuS Holzheim in der Handball-Landesliga Mitte gewöhnen. Statt wie in der Vergangenheit üblich um 19.30 Uhr wird der Anwurf der Begegnungen der ersten Mannschaft der Ardecker nunmehr bereits um 18 Uhr ertönen. Im Anschluss spielt dann zumeist die Reserve ab 20 Uhr. An diesem Samstag aber nicht, da Gegner TG Eltville um Verlegung der Bezirksoberliga-Partie gebeten hat und der TuS diesem Wunsch der Rheingauer entsprach (wir berichteten).

Premierengast im Diezer Sportzentrum ist heuer der Landesliga-Neuling TSF Heuchelheim, der bislang zwei respektable Resultate vorzuweisen hat. Nach dem 29:25-Auswärtssieg im Aufsteigerduell bei der SG Goldstein/Schwanheim verlangten die vor den ...

Lesezeit für diesen Artikel (288 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.