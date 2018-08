Christian Bittkau baut in die Vorbereitung auf die Handballsaison 2018/19 beim TuS Holzheim alles ein, was ein abwechslungsreiches Programm ausmacht. Einheiten in und vor der Halle des Diezer Sportzentrums, ein Trainingslager in Pfungstadt inklusive Workshop mit einem Teamcoach und Spezialisten für Kommunikationsseminare, um die eigenen Ziele und Schwächen abzufragen, vor einer Woche und nicht zuletzt eine lange Liste an Testspielen, in denen die Trainingsinhalte peu à peu besser umgesetzt werden sollen.

Gleich dreimal standen die Landesliga-Ballwerfer von der Burg Ardeck am Freitag und Samstag binnen 24 Stunden auf der Platte. „Die Belastung ist momentan am Limit, und das wird noch eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (452 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.