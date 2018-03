Taktik von Trainer Lars Kraus geht auf – TV Birkenfeld siegt

Einen sehr wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Handball-Verbandsliga Saar feierte der TV Birkenfeld. Die Mannschaft von Trainer Lars Kraus besiegte vor heimischer Kulisse die HSG Nordsaar II deutlich mit 27:16 und tauschte die Plätze mit den Gästen in der Tabelle. Der TVB ist jetzt Drittletzter, während die HSG Nordsaar auf den vorletzten Rang abrutschte. Coach Kraus bedeutete der Erfolg besonders viel, schließlich ist die HSG Nordsaar sein Ex-Verein.

Nur fliegen ist schöner. Marius Fuchs hebt ab und besorgt einen seiner vier Treffer beim 27:16-Heimsieg des TV Birkenfeld gegen die HSG Nordsaar II.

Foto: Joachim Hähn

Am Erfolg hatte der der Spielertrainer großen Anteil, weil die Taktik, die er ausgetüftelt hatte, griff. Der TVB agierte in der Abwehr äußerst kompakt und griffig und verhinderte Eins-gegen-eins-Situationen. Den Rückraum der Gäste zwangen die Birkenfelder zum Abschluss aus der Entfernung. „Ohne das gewohnte Harz war das sehr schwierig für sie“, sagte Kraus, der in der Umsetzung der defensiven Anweisung den Schlüssel für den Sieg sah. Von Anfang an agierte der TVB zudem konzentriert und lag immer vorne. Schon zur Pause führten die Birkenfelder klar mit 12:8. „Wir haben sogar noch eine klarere Führung verpasst, weil wir gegen Ende der ersten Hälfte ein kleines Tief hatten“, berichtete Kraus, ehe er feststellte: „Die zweite Hälfte haben wir ganz konzentriert herunter gespielt. Spätestens mit dem 19:11 von Marius Fuchs war der Drops gelutscht.“

Bemerkenswert: Der TV Birkenfeld traf aus allen Positionen. „Marco Rozycki ist natürlich herausgestochen, weil er großartig aus dem Rückraum erfolgreich war“, lobte Kraus. Rozycki traf neunmal und ragte wegen dieser Torquote aus einer geschlossen guten Mannschaft heraus. Aber auch Alexander Wegert schlug satte siebenmal zu. sn

TV Birkenfeld: Bähr, Antes – Kraus (2), Fuchs (4), C. Wegert (1), Altes, Metger (2), Stein (2), Rozycki (9/5).