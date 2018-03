Stumm stapelt tief vor Derby-Hit

Aus unserem Archiv

Simmern

Derby und Spitzenspiel in der Handball-Verbandsliga West: Tabellenführer SG Gösenroth II gastiert am Sonntag um 17 Uhr in Kleinich beim Fünften HSG Irmenach II. Das Besondere: Irmenach II (16:6) hat genauso wenige Minuspunkte wie Gösenroth II (22:6), weil das Team von Jürgen Roth drei Spiele weniger bisher bestritten hat. Dass Roth auf alte Recken wie Timo Stoffel oder Nico Gedert setzt, davon geht Gösenroths Coach Daniel Stumm – bis Oktober noch Spieler bei der Irmenacher Ersten – fest aus.