SG Gösenroth: Volle Suppe zum Heimsieg gegen Saulheim

Die SG Gösenroth/Laufersweiler hat den Rückstand auf den sicheren viertletzten Platz in der Handball-Oberliga auf vier Punkte verkürzt. Gegen die SG Saulheim bot die Mannschaft von Trainer Jochen Tatsch in der Sohrener Schulsporthalle eine überzeugende Vorstellung und gewann hoch verdient 31:27 (16:13). Für Tatsch und Florin Nicolae bedeutete der vierte Saisonsieg den ersten doppelten Punktgewinn in ihrer noch kurzen Amtszeit als Gösenrother Trainergespann. Trotz des starken Auftritts, des Sieges und dem nun verkürzten Weg zum rettenden Ufer wollte sich Tatsch nicht groß mit dem Thema Klassenverbleib beschäftigen. „Realistisch ist, dass wir weg sind“, sagte der Coach, um dann zu ergänzen: „Das heißt aber nicht, dass wir die Saison nicht volle Suppe zu Ende spielen.“

Heinrich Löwen (rotes Trikot) kommt immer besser in Fahrt. Löwen, mit 75 Treffern bester Saisontorschütze der Gösenrother, will sich auch beim überlebenswichtigen Spiel in Friesenheim in Torlaune zeigen.

Foto: Peter Scherer

Gegen die SG Saulheim warfen die Gösenrother tatsächlich alle ihnen zur Verfügung stehenden Zutaten in die Suppe. Das Team agierte in der Abwehr zupackend und im Angriff deutlich verbessert und variabler. „Daran arbeiten wir ja im Training, daran, dass wir von allen Positionen aus flexibler und druckvoller angreifen können“, sagte Tatsch und betonte. „So kann man auch in der Oberliga mithalten.“ Der Anfang gehörte dabei vor allem zwei Akteuren. Heinrich Löwen und Maximilian Friedrich sorgten im Alleingang dafür dass nach elf Minuten eine 8:4-Führung der Gastgeber auf der Anzeigentafel stand.

Mindestens genauso wichtig wie die beiden wurfgewaltigen Akteure war aber die Leistung von Jan Schneider, der diesmal im Gösenrother Gehäuse begann. Gleich mehrfach parierte er grandios. Vor allem mit zwei Doppelparaden legte er die Basis für den 4:0-Lauf, der die SG vom 3:3 mit 7:3 in Front brachte (9.). Gösenroth blieb während der kompletten ersten 30 Minuten die überlegene Mannschaft, doch das Tableau wies zum Seitenwechsel beim 16:13 lediglich eine Drei-Tore-Führung aus. „Gefühlt waren wir viel deutlicher vorne“, wunderte sich auch Tatsch, wusste aber den Grund für den relativ knappen Vorsprung. „Wir haben einen Spieler, die Nummer 42, nicht in den Griff bekommen.“ Diese Nummer 42, Christoph Kreisel, narrte die SG-Deckung tatsächlich ein ums andere Mal und zusammen mit Julius Werber sorgte dieser Akteur dafür, dass die Begegnung spannend blieb. Die Beiden hatten am Ende 19 der 27 Gästetore erzielt.

Es schien sogar noch einmal richtig eng zu werden. Es dauerte keinen sechs Minuten im zweiten Abschnitt, da hatte Saulheim den Rückstand beim 17:17 ausgeglichen. Bei Gösenroth schlichen sich Fehler ein und die Abschlüsse funktionierten nicht. Auch der in Hälfte eins lange so treffsichere Friedrich traf jetzt nichts mehr und verwarf beim Stand von 17:15 sogar einen Siebenmeter (34.).

Doch gerade als die Partie auf der Kippe stand, kämpfte Gösenroth einerseits verbissen und behielt andererseits kühlen Kopf. Die Gastgeber beantworteten drei Saulheimer Ausgleichstreffer mit erneuten Führungen, und gerade Löwen tat sich dabei mit zwei wichtigen Treffern hervor. Ein weiterer Grund, dass die Partie nicht kippte, war das Gespür der Torleute. Schneider und Pascal Olivier wechselten (37.), und wie in Hälfte eins Schneider, wurde nun Olivier zum Riesenrückhalt. „Diese Entscheidung haben die Beiden alleine getroffen und das wirklich klasse gemacht“, lobte Tatsch und stellte klar: „Die Leistungen der Torleute war der Schlüssel zu unserem Sieg. Während unsere Keeper durchgängig stark gehalten haben, lief es bei den Saulheimer Schlussleuten nie so richtig.“

Einer der beiden Saulheimer Keeper war Marvin Martin, der die Gösenrother vor der Runde verlassen und sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sicher ganz anders vorgestellt hatte. Martin konnte fast keinen Ball abwehren – nicht zu Beginn und auch nicht zwischen der 40. und 48. Minute, als er nach seiner Auswechslung noch einmal in die Kiste zurückkehrte. Just in dieser zweiten Phase seines Auftritts entschied Gösenroth das Spiel.

Daniel Koch traf zum 21:19 (42.), und nachdem Kreisel noch einmal den Anschluss hergestellt hatte (43.), zog die SG Gösenroth davon. Fast acht Minuten lang waren Olivier und seine Deckung jetzt nicht mehr zu bezwingen, und im Angriff münzten die Gastgeber jeden Angriff in einen Treffer um. Jona Conrath beendete mit seinem 26:20 in der 50. Minute den Gösenrother 5:0-Lauf. Noch einmal arbeitete sich Saulheim auf vier Tore (22:26/52.) heran, aber bevor es noch einmal kompliziert werden konnte, schlug Stefan Herrmann zu. Von rechts außen traf er nun (fast) immer. Und als er viereinhalb Minuten vor Schluss seinen Zug zum Tor von außen mit einem technisch hochwertigen Lupfer zum 30:25 krönte, war sich auch Tatsch sicher, dass er seinen ersten Sieg als Oberligatrainer in der Tasche haben würde. Zurecht lobte er seine Mannschaft: „Die ganze Truppe hat klasse gespielt. Wir hatten keine Ausfälle.“

Was den Klassenverbleib angeht – ein bisschen hoffen darf die SG Gösenroth natürlich weiter, vor allem dann, wenn am Samstag im Kellerduell bei Schlusslicht TSG Friesenheim II der erste Auswärtssieg der Saison gelingen sollte. Aber vielleicht sollten die Gösenrother tatsächlich gar nicht so viel über die Tabellensituation nachdenken und weiter einfach eines beherzigen – frei nach Tatsch: „Immer volle Suppe spielen.“

Von unserem Redakteur Sascha Nicolay