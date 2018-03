Schneider entschuldigt sich bei den HSG-Fans

17. Spieltag in der Handball-Oberliga: Kastellaun ist am heutigen Samstag in Saulheim und Gösenroth am Sonntag in Bingen richtig gefordert.

SG Saulheim – HSG Kastellaun/ Simmern (Sa., 18.30 Uhr). 22:38-Klatsche gegen Bingen – damit hatte wohl niemand gerechnet. Kastellaun/Simmern landete nach fünf Siegen in Serie vor der Winterpause im ersten 2018er-Spiel brutal auf dem Boden der Tatsachen. „Alle guten Dinge wie Teamwork, Lust, Zielstrebigkeit und Aggressivität haben wir wohl im alten Jahr gelassen“, sagt Kastellauns Trainer Axel Schneider: „Das war ein außergewöhnliches Ergebnis. Die Erwartungshaltung ist gewachsen, und dann geht es so aus. Da ist jeder enttäuscht.“ Schneider sucht nicht nach Ausreden: „Wir haben gegen Bingen alle versagt, Trainer und Spieler. Wir können uns nur bei unseren Zuschauern entschuldigen für das, was wir da abgeliefert haben.“ Geht es für Kastellaun (7. Platz, 16:14 Punkte) jetzt wieder in die andere Richtung? In Saulheim beim oberen Tabellennachbarn SG (6./17:13) droht die nächste Enttäuschung, denn die Rheinhessen sind unglaublich heimstark (12:2 Punkte). Die beiden Topteams Saarpfalz und Illtal mussten sich vor dem Winter in Saulheim geschlagen geben. „Das ist eine gute Gelegenheit, um allen zu zeigen, dass wir doch Handball spielen könne, und den letzten Sonntag vergessen zu machen“, sieht Schneider in dem Spiel eine große Chance zur Rehabilitation. Verzichten muss er auf Jan Röckendorf, der vor Abiturprüfungen im Fach Sport steht, und Jannik Dämgen (Fortbildung).

HSG Rhein-Nahe Bingen – SG Gösenroth/Laufersweiler (So., 16 Uhr). Zerpflücken die Binger auch das nächste Hunsrück-Team? Nach dem 38:22 in Kastellaun ist der Tabellenneunte Bingen (15:17 Zähler) natürlich gegen den Vorletzten Gösenroth (6:26) klar favorisiert. Im Hinspiel am zweiten Spieltag hatten es sich die Binger leicht vorgestellt, am Ende zogen sie in Sohren beim 21:27 aber klar den Kürzeren. Seitdem kamen auf SG-Seite allerdings nur noch zwei Siege aufs Konto. Vor Fastnacht müssen irgendwie zwei weitere in Bingen, gegen Saulheim und in Friesenheim II her, sonst wird der Aufenthalt in der Oberliga für Gösenroth nur ein kurzes Abenteuer werden. „Im Hinspiel hatte Bingen ohne Harz in Sohren große Probleme, mit Harz ist das eine andere Truppe“, hat SG-Trainer Jochen Tatsch nach dem Videostudium des Binger Triumphs in Kastellaun erkannt. Bitter für Gösenroth: Neben Tatschs Trainerkollegen Florin Nicolae (Wadenzerrung) fällt auch Anton Domaschenko (Knochenhautentzündung im Unterarm) aus.

Michael Bongard