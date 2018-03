Rumänin Iulia Nicolae feiert ein starkes Debüt

Der Blick auf die Partien mit Hunsrücker Beteiligung in der Handball-Rheinlandliga der Frauen:

In dieser Szene rangeln die Engerser Torjägerin Derya Akbulut (links) und Kastellauns Hannah Klippel (rotes Trikot) um den Ball. Julia Schäfer (rechts) kommt nicht heran. Der Tabellenführer Engers gewann erwartungsgemäß mit 24:13 bei den Kastellaun/Simmernerinnen, die gleich vier Siebenmeter verballerten.

Foto: hjs-Foto

HSG Hunsrück II – HSG Wittlich II 34:28 (20:14). Eine Debütantin führte die Hunsrücker Oberliga-Reserve zum Sieg im kleinen Derby: Iulia Nicolae, die Frau des Gösenrother Spielertrainers Florin Nicolae, lief zum ersten Mal für die HSG II auf und steuerte als Außenspielerin prompt acht Tore bei. Nicolae trat zum ersten Mal nach 19 Minuten in Erscheinung, als sie mit ihrem Premierentor zum 9:9 ausglich. In den elf Minuten bis zur Pause gelangen der 35-Jährigen fünf weitere Treffer. Die Halbzeitführung von 20:14 war äußerst komfortabel für die HSG Hunsrück II. Das war mehr als die halbe Miete, denn die Wittlicherinnen kamen – trotz der elf Tore ihrer besten Spielerin Maria Flesch – nicht mehr näher als vier Tore (23:19/41.) heran. Die Rumänin Nicolae hatte am Ende achtmal getroffen – genauso oft wie ihre ebenfalls starke Mannschaftskollegin Svenja Mohr. Durch den sechsten Heimsieg im sechsten Heimspiel (!) rückt das Team von Martin Bach auf den vierten Tabellenplatz (12:8 Punkte) vor. Das nächste Heimspiel am 28. Januar hat es dann in sich: Der makellose Tabellenführer TV Engers kommt dann nach Sohren.

HSG Hunsrück II: Born, Wolf – Schug (2), Lammersmann (5), Simon (3), Mohr (8), Litzenburger (4), Bottlender (4/1), Schirokich, Wagner, Nicolae (8), Neu, Fey.

HSG Kastellaun/Simmern – TV Engers 13:24 (5:13). Elfter Sieg im elften Spiel für Engers, die Tordifferenz des TV beträgt nun plus 166. Das heißt: Im Schnitt gewinnt Engers seine Spiele mit 15 Toren Unterschied. In Kastellaun beim Tabellendrittletzten waren es „nur“ elf. Es hätten sogar wenig sein können, wenn die Kastellaun/Simmernerinnen nicht gleich vier Siebenmeter in der ersten Halbzeit versemmelt hätten. Deswegen stand es zur Pause bereits 5:13. Im zweiten Durchgang verhinderte Kastellaun eine richtige Klatsche, auch weil die HSG den Gast zu vielen technischen Fehler zwang, sodass das Team von Daniel Fellenzer den zweiten Spielabschnitt deutlich ausgeglichener gestalten konnte (11:8 für Engers).

Kastellaun: Luth, Kleintitschen – Gerlach, A. Mühlbauer (3), Mähringer-Kunz (2), Rau, Löwen, Wolf-Mühlbauer, Stemann (2), Gaines (1), Emmel (4/1), Klippel (1), Emmerich. bon