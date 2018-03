Rhein-Nette kommt: Topspiel für Irmenach

Aus unserem Archiv

Kleinich

Das neue Jahr beginnt für Handball-Rheinlandligist HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch mit einem richtungsweisenden Match in der Kleinicher Hirtenfeldhalle: Am Sonntag um 16.30 Uhr begrüßen die zuletzt sechsmal in Serie siegreichen Irmenacher als Tabellendritter den Zweiten HSV Rhein-Nette. Bei einem Sieg würde Irmenach mit Spitzenreiter Urmitz nach Pluspunkten gleichziehen.