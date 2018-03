Remiskönig beim TVB

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Das erste Spiel im neuen Jahr ist für den TV Birkenfeld gleich eine Schlüsselpartie. Am Sonntag um 17 Uhr erwartet der Handball-Verbandsligist in der Berg-Sporthalle RW Schaumberg. Die Saarländer liegen drei Punkte vor dem TVB, der den Kontrahenten mit einem Sieg in den Abstiegssog ziehen könnte. „Wir wollen den Kontakt ans Mittelfeld halten. Das ist gegen einen direkten Konkurrenten umso wichtiger“, sagt TVB-Trainer Lars Kraus.