Es hatte durchaus seinen Sinn, dass dieser letzte Schuss an und damit auch in die Hose ging. Als Michael Wetstein mit dem Schlusspfiff die Chance zum 26:25 hatte, sprang er weit nach rechts in den Sechs-Meter-Kreis hinein und zog aus spitzem Winkel ab – Keeper Sebastian Bachmann parierte. Schlusspfiff, 25:25 – es blieb bei 50 Treffern und dem Remis zwischen den Handball-Altstars der Ü 50 der HSG Kastellaun/Simmern und der Ü 40. Besser hätte dieser denkwürdige Abend der beiden HSG-Dream-Teams auf dem Parkett kaum enden können.

In der Simmerner Realschulhalle standen sich zwei Formationen gegenüber, die der HSG über Jahrzehnte Schliff gegeben haben. Anlässlich des 40. Geburtstags von Jörg Scherer hatte sich die Idee einer solchen ...

Lesezeit für diesen Artikel (442 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.