Kastellaunerinnen müssen gegen "Oberliga-Mannschaft" ran

Aus unserem Archiv

Simmern

Nächstes Heimspiel-Wochenende für die beiden Hunsrücker Klubs in der Frauenhandball-Rheinlandliga: In der Vorwoche feierten die HSG Kastellaun/ Simmern (36:24 gegen Hamm) und die HSG Hunsrück II (36:21 gegen Schweich) zwei klare Siege. Am heutigen Samstag wird es für das Hunsrück-Duo jedoch viel, viel schwerer. Vor allem die Aufgabe für die HSG Kastellaun/Simmern scheint unlösbar.