Die HSG Irmenach/ Kleinich/Horbruch hat das Verfolgerduell in der Handball-Rheinlandliga bei der HSG Mertesdorf mit 32:30 (15:17) gewonnen und schloss nach Pluspunkten mit den Ruwertalern auf. Mertesdorf ist Dritter mit 13:5, Irmenach Vierter mit 13:7 Zählern. Für Interimstrainer Timo Stoffel war es nach dem 29:25 gegen den Fünften Rhein-Nette der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der Verfassung dürfte der amtierende Meister Irmenach am Ende drittstärkste Kraft im Verbandsoberhaus hinter dem enteilten Duo Bitburg und Gösenroth (beide 18:2 Punkte) werden.

Überragend unter früheren Rückraum-Ass Stoffel präsentierte sich wieder das Rückraum-Trio Jannik Stürmer (13 Tore), Manuel Schell (8) und Leon Schneider (7), dem 28 der 32 Irmenacher Treffer in Mertesdorf gelangen. ...

