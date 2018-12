Viermal hatte der TV Bitburg II mit einem Tor Unterschied verloren. Nun drehten die Eifelaner den Spieß um, gewannen ausgerechnet in der Mikadohalle bei der HSG Obere Nahe mit dem Minimal-Vorsprung – 33:32 (17:18). „Wir waren nicht clever genug“, sagte HSG-Trainer Axel Schneider. Sein Team hatte wieder einmal den Start verschlafen, sich dann aber ins Spiel gekämpft. „Das ist auch eine Qualität“, erklärte Schneider. In der Pause stellte der Coach sein Team neu ein, und es lief wie am Schnürchen. In der 39. Minute führten die Gastgeber mit 23:19. „Danach haben wir gemeinschaftlich den Kopf verloren, nicht mehr strukturiert gespielt, auch nicht mehr das gemacht, was besprochen war. Da wirst du als Trainer draußen ein bisschen ärgerlich“, berichtete Schneider, der die Bitburger lobte: „Sie haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und ihren Stiefel runtergespielt.“ HSG-Treffer: Martin Klünder (11/3), Christian Wagner (6), Stefan Adam (4), Benedikt Dahlheimer (3), Florian Lehnen (2), Leon Rogoll (2), Patrick Christmann (2), Martin Schelper und Tim Bamberger. olp

SG Gösenroth verliert überraschend deutlich Verbandsliga. Vor einer Woche schlug die SG Gösenroth II noch den Spitzenreiter Saarburg, nun unterlag das Team von Spielertrainer Daniel Stumm (fehlte genau wie Florian ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.