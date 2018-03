HSG Hunsrück II und Kastellaun gewinnen deutlich

Die HSG Hunsrück II und die HSG Kastellaun/Simmern II haben in der Frauenhandball-Rheinlandliga zwei klare Heimsiege gefeiert.

HSG Hunsrück II – HSC Schweich 36:21 (15:10). Der Tabellenvorletzte aus Schweich hielt gerade in der ersten Hälfte besser als erwartet gegen den Sechsten mit, nach schwachem Beginn lag die HSG sogar 0:3 (9.) zurück, ehe sich die Gastgeberinnen halbwegs berappelten. Trainer Martin Bach war zunächst nicht zufrieden, da im Angriff viele technische Fehler produziert und ebenso viele falschen Entscheidungen getroffen wurden. Nach 13 Minuten ging die HSG dann erstmals in Führung (6:5), über 9:6 hieß es dann 15:10 zur Pause.

Nach dem Wechsel ging den Gästen mehr und mehr die Luft aus, was nicht weiter verwunderte, denn Schweich war nur mit zwei Auswechselspielerinnen nach Kleinich gereist. Bachs Teams wurde gleichermaßen besser und so wurde es am Ende mit 15 Toren Differenz noch eine sehr klare Angelegenheit: „Ich habe eigentlich mehr erwartet, zumal wir in Bestbesetzung waren. Ich hoffe, dass die Mannschaft mit diesem Spiel auch nicht so zufrieden ist“, sagte Bach, dessen Team nun 10:8 Punkte auf dem Konto hat.

HSG Hunsrück II: Faller, Marx, Wolf – Schug (2), Wies (10/1), Bottlender (5), Mohr (7), Litzenburger (4), Hahn (1), Fey, Wagner (1), Glöckner, Neu (2), Molz (4).

HSG Kastellaun/Simmern – VfL Hamm 36:24 (17:10). Das noch punktlose Schlusslicht aus Hamm war der ideale Gegner, um im ersten Spiel des Jahres zu Hause den zweiten Saisonsieg einzufahren für die HSG um Trainer Daniel Fellenzer. Mit 4:10 Punkten ist die HSG Drittletzter, hat aber zwei beziehungsweise drei Spiele weniger als die Konkurrenz hinter ihr aus Schweich (2:16) und Hamm (0:20). Gegen den VfL war das Spiel bereits zur Pause so gut wie durch, es stand 17:10. Am Ende lagen satte zwölf Treffer zwischen beiden Teams, elfmal hatte Aline Mühlbauer als beste Schützin ihres Teams genetzt.

Kastellaun: Kleintitschen, Luth – Gerlach (2), Mühlbauer (11), Mähringer-Kunz (5), Rau, Löwen (2), Wolf-Mühlbauer, Stemann (6), Gaines (3), Emmel (5/2), Klippel, Emmerich. mb