Heiße Phase für TVB beginnt

Für den TV Birkenfeld beginnt in der Handball-Verbandsliga Saar die entscheidende Phase. „Die nächsten vier Spiele können wir alle gewinnen, eigentlich müssen wir sie sogar gewinnen. Doch umgekehrt könnte es auch den Abstieg bedeuten, wenn wir da zu wenig Punkte holen“, erklärt TVB-Trainer Lars Kraus.

Den Auftakt des Spielepakets gegen direkte Konkurrenten bildet das Heimspiel am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der Bergsporthalle gegen den TV Kirkel. Die Saarländer haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der TVB, der mit seiner aktuell besten Mannschaft antreten kann. Für die Birkenfelder spricht, dass sie in 2018 bereits zweimal ran durften und ungeschlagen blieben, während es für die Kirkeler das erste Spiel nach sechswöchiger Pause ist. Zudem sind die Gäste auswärtsschwach, holten noch keinen Sieg in gegnerischer Halle. „Wir wollen uns zudem für die Hinspiel-Niederlage revanchieren“, erklärt Kraus. olp