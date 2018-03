Gösenrother Führung kippt rasch

Mit einer deutlichen 20:36-Niederlage im Gepäck musste die SG Gösenroth/Laufersweiler den Heimweg von ihrem Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga bei der HSG Rhein-Nahe Bingen antreten. Jochen Tatschs Fazit klang hart: „Das war eine Männermannschaft gegen eine Schülermannschaft“, sagte der Trainer der SG Gösenroth/Laufersweiler.

Allerdings kamen die Gösenrother, die lediglich mit acht Feldspielern angetreten waren, zunächst gut in die Partie. „In den ersten zehn, zwölf Minuten haben die Jungs richtig gut gespielt. Es ist gelaufen“, sagte Tatsch, der seine Erwartungen bestätigt sah: „Bingen hat uns und unseren Rumpfkader unterschätzt und war nicht bei hundert Prozent.“

Die Gösenrother nutzten das aus, führten 2:1 und konterten auch den folgenden 2:4-Rückstand. Stefan Hermann (2), Daniel Koch, Jona Conrath und Heinrich Löwen markierten fünf Tore in Folge und besorgten bis zur 13. Minute eine 7:4-Führung. Tatsch: „Trotzdem war da schon zu sehen, dass wir uns an der Binger 6:0-Deckung die Zähne ausbeißen werden, denn wir hatten schon Glück bei Abprallern.“

Die Gastgeber reagierten auf den überraschenden Rückstand mit einer Auszeit und fanden so in die Spur. „Das Spiel ist dann ziemlich schnell gekippt“, stellte Tatsch fest. Tatsächlich drehten die Binger mit einem 14:5-Lauf die Partie bis zur Pause in eine 20:12-Führung und legten nach dem Wechsel zwei weitere Treffer nach. Spätestens jetzt, beim 22:12, war die Angelegenheit entschieden. „Die größten Probleme waren, dass wir einige Tore über die erste Welle kassiert haben und dann auch unsere Kampfbereitschaft nachgelassen hat. Die Köpfe sind runter gegangen“, analysierte Tatsch. Die Klatsche nahm ihren Lauf und hätte sogar noch schlimmer ausfallen können, wenn die Torhüter nicht top gehalten hätten. „Pascal Olivier und Jan Schneider haben noch einige freie Würfe weggefischt“, lobte Tatsch.

Gösenroth: Olivier, J. Schneider – L. Schneider, Koch (2), Saam (1), Conrath (1), Reuter (2), Löwen (7), Hermann (4), Friedrich (3).

Nächste Aufgabe für Gösenroth: am Samstag (19.30 Uhr) in Sohren gegen die SG Saulheim. sn