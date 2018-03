Gösenroth schätzt Lage realistisch ein, Kastellaun drückt Reset-Knopf

Samstag, 19.30 Uhr, zweimal Oberliga-Handball im Hunsrück: Zum fünften Mal in dieser Saison tragen die Lokalrivalen HSG Kastellaun und SG Gösenroth zeitgleich ihre Heimspiele aus.

Unter Zugzwang: Die Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern (in Rot, mit Aziz Helaoui) und SG Gösenroth/Laufersweiler (rechts der angeschlagene Luca Schneider, Einsatz fraglich) haben bisher alle ihre Spiele in 2018 verloren. Am heutigen Samstag sollten für Kastellaun und Gösenroth Heimsiege her.

Foto: B&P Schmitt

HSG Kastellaun/Simmern – TSG Friesenheim II (Sa., 19.30 Uhr, in Kastellaun). Nach den zwei herben Pleiten gegen Bingen und in Saulheim kann für Kastellaun gegen das Schlusslicht (15 Niederlagen in 17 Spielen) nur ein Sieg zählen. „Wir müssen die Reset-Taste drücken und die Festplatte löschen nach den zwei schlechten Spielen zuletzt“, sagt Kastellauns Trainer Axel Schneider: „Friesenheim ist ein wichtiges Spiel, um wieder in die Spur zu kommen. Wir müssen eine andere Körpersprache an den Tag legen, Emotion auf den Platz bringen. Das ist Grundvoraussetzung.“ Die Trainingswoche lief aber nicht gut für die HSG, die Einheit am Donnerstag musste mangels Masse abgesagt werden. „Unterschiedlichste Gründe haben zur Trainingabsage geführt, aber das ist natürlich unbefriedigend vor einem Spiel“, meint Schneider. Er muss neben den Langzeitverletzten auf Kreisläufer Bastian Wendling (krank) verzichten.

SG Gösenroth/Laufersweiler – SG Saulheim (Sa., 19.30 Uhr, in Sohren). Gösenroths Coach Jochen Tatsch schätzt die Lage „realistisch“ ein: „Stand jetzt wird es sehr schwierig, die Oberliga zu halten.“ Weil von den RPS-Klubs Hochdorf und Dansenberg (sie pflastern das Tabellenende in der 3. Liga Süd) wohl keine Schützenhilfe zu erwarten ist, gäbe es derzeit drei Absteiger. Gösenroths Rückstand auf den Viertletzten Völklingen beträgt schon sechs Punkte. Gegen Saulheim und am nächsten Samstag in Friesenheim müssen Siege her. „Die Stimmung ist trotz der Situation noch gut bei uns“, sagt Tatsch: „Allerdings gehen wir personell auf dem Zahnfleisch.“ Anton Domaschenko (Arm) und Luca Schneider (Knie) drohen auszufallen, auch David Scherschlicht fehlt seit Wochen. Immerhin kann Tatsch Trainerkompagnon Florin Nicolae wieder mitwirken nach seiner Wadenzerrung. bon