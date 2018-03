Fitness führt zum Erfolg: TV Birkenfeld gewinnt deutlich

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Einen wichtigen Sieg – den dritten in dieser Saison – hat der TV Birkenfeld in der Handball-Verbandsliga Saar eingefahren. Der Tabellenvorletzte setzte sich mit 28:16 (14:9) gegen den Viertletzten RW Schaumberg durch. „Im Vorfeld hätte ich nicht damit gerechnet, dass das eine so deutliche Sache werden würde. Letztlich muss man festhalten, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war“, sagte Lars Kraus, der Trainer des TV.