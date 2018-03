Der Gösenrother Kampfgeist wird nicht belohnt

Nichts ist es mit der Überraschung gewesen: Der Tabellenvorletzte SG Gösenroth/Laufersweiler unterlag gestern Abend in Sohren dem Titelkandidaten HF Illtal mit 24:26 (12:15).

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 150 Zuschauer in Sohren – vor allem, wenn sie Anhänger der SG Gösenroth waren. Nach elf Minuten lag der Außenseiter bereits mit 2:6 im Hintertreffen. Vor allem Illtals Rückraummann Sebastian Hoffmann bekamen die Gösenrother überhaupt nicht in den Griff. Hoffmann war für die ersten vier Tore der Saarländer alleinverantwortlich, am Ende standen bei ihm zehn Tore. Viel zu passiv agierte die 6:0-Deckung der Gösenrother, das neue Trainer-Duo Jochen Tatsch und Florin Nicolae forderte früh mehr Aggressivität.

Die SG-Spieler setzten das schnell in die Tat um, drei Minuten später stand es nur noch 5:6 (14.), nach 18 Minuten 7:8. Die Stimmung wurde in Sohren immer besser. Beim Stand von 5:7 hatten Tatsch und Nicolae den Torwart getauscht. Pascal Olivier ging freiwillig herunter, Martin Scherschlicht kam rein. Keine gute Entscheidung, denn Scherschlicht agierte sehr unglücklich. Jeder Illtaler Wurf war ein Treffer, nach 22 Minuten waren die Gäste auf 13:8 davongezogen. Die 15:12-Führung zur Pause für den Favoriten war standesgemäß.

Doch die Gösenrother zeigten dann ihre größte Stärke – sie geben niemals auf. So kämpfte sich die SG schnell – auch dank der Umstellung auf eine 3:2:1-Abwehrformation – aus dem Tal, Stefan Hermann gelang nach 40 Minuten der umjubelte 18:18-Ausgleich. Gösenroth war wieder obenauf – aber nur für wenige Minuten: Nach 46 Minuten führte Illtal wieder mit drei Toren, 22:19 stand es zu dem Zeitpunkt. Gösenroth kämpfte unverdrossen weiter und blieb im Spiel: Nach 52 Minuten stand es aus SG-Sicht 21:23.

Die heiße Schlussphase konnte beginnen – und da hatte Gösenroth viel, viel Pech. Dreimal in Folge landete der Ball am Illtaler Aluminium, die SG verpasste es deswegen, auf ein Tor heranzukommen. Mit dem 24:21 (55.) für Illtal war das Spiel dann durch, die Saarländer setzten sich am Ende mit 26:24 durch. „Ich habe Licht und Schatten bei uns gesehen, wobei das Licht überwiegt“, sagte ein nicht unzufriedener SG-Coach Tatsch.

Von Sascha Nicolay und Michael Bongard