Böse Abschlussschwäche: HSG Tiefenstein verliert 22:31

Eine empfindliche Niederlage steckte die HSG Tiefenstein/Algenrodt/Siesbach in der Handball-Verbandsliga beim TV Bitburg II ein. 22:31 hieß es am Ende, und der Einstand von Ralf Korb als Betreuer neben Trainer Florian Hübner war verpatzt. „Ralf hat sich schon gut eingebracht. Das passt“, fand Hübner aber und ging auch mit seiner Mannschaft nicht allzu hart ins Gericht. „Wir waren Teil eines schnellen Spiels. Konditionell waren wir auf der Höhe und auch die Einstellung der Spieler hat gepasst“, analysierte er.

Dass die Tiefensteiner trotzdem derart deutlich verloren, lag an ihrer eklatanten Abschlussschwäche. Hübner lässt Zahlen sprechen: „Wir haben sage und schreibe 16 Eins-gegen-eins-Situationen liegen lassen“, erläuterte er. Das lag einerseits am starken Kevin Hildebrandt im TVB-Tor, andererseits aber natürlich auch an den HSG-Angreifern selbst. „Der Torwart hat sicherlich super gehalten, aber wir haben auch zu oft unüberlegt geschossen“, sagte Hübner, der nüchtern feststellte: „Das Torhüterduell ging klar an Bitburg.“

Die Fehlwürfe der HSG führten dann dazu, dass die Gastgeber zu 13 Tempogegenstoßtoren kamen, während Tiefenstein lediglich zweimal mit solchen Umschaltaktionen erfolgreich war. Und so geriet die HSG gleich zu Beginn mit 0:4 ins Hintertreffen. Ein Rückstand, von dem sich das Team nicht mehr erholte. Schon zur pause ging es nur noch um Schadensbegrenzung. 20:9 lagen die Gastgeber da in Führung.

Dass die Angelegenheit derart deutlich war, lag auch am Tiefensteiner Abwehrverhalten. „Wir sind in unser altes Schema gefallen“, kritisierte Hübner und erläuterte: „Wir haben zu mannbezogen und weniger ballbezogen gedeckt. da haben sich riesige Löcher aufgetan. Individuelle Fehler sind dann noch dazu gekommen.“

Ein gutes Zeugnis von seinem Trainer bekam Philipp Stumm ausgestellt. „Er hat stark gespielt. Das lässt für den Rest der Rückrunde hoffen“, lobte Hübner. Der Coach schaut übrigens trotz der Niederlage wieder positiv in die Zukunft. „Unsere Schwierigkeiten rund um die Jahreswende sind abgehakt. Jetzt schauen wir nach vorne und ziehen das Ding durch“, betonte Hübner noch einmal. Und am Samstag (20 Uhr in der Stadenhalle) soll gegen die TSG Biewer dann auch der erste Sieg 2018 her.

HSG Tiefenstein: Rickes – Stumm (7), Bamberger, K. Rickes, Casper (1), Diehl (8), Rogoll, Wagner (2), Hübner, Bunn (1), Schelper, Schäfer (3/1), Münster.