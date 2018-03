Aufatmen bei Kastellaun/Simmern

Aufatmen bei der HSG Kastellaun/Simmern: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Handball-Oberliga haben die Spieler von Axel Schneider das Tabellenschlusslicht TSG Friesenheim II souverän mit 26:19 (13:10) bezwungen.

Die HSG Kastellaun/Simmern (links Laszlo Gilanyi) hielt sich das Schlusslicht TSG Friesenheim II vom Leib und gewann nach zwei herben Klatschen ihr erstes Spiel im Jahr 2018. Der Sieg fiel beim 26:19 deutlich aus.

Foto: hjs-Foto

„Das war natürlich wichtig. Auch, dass die Jungs gemerkt haben, dass mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Willen immer etwas drin ist“, sagte Schneider. Er ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass genau diese Attribute im Handball genauso wichtig sind wie die Qualität der Mannschaft. Und er war zufrieden. Sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. Auch er hatte gesehen, dass gegen personell dezimierte Gäste noch nicht alles gut, aber sicherlich vieles besser war als in den Wochen zuvor. Stichwort Einstellung und Wille: „Wenn sich drei, vier Mann im Abschluss bewegen, dann bekommen wir immer Räume, um zum Abschluss zu kommen“, so Schneider.

Das war gegen Friesenheim II vor allem der Fall, als der Coach Rückraumspieler Aziz Helaoui einwechselte. Der Tunesier traf selbst sechsmal, spielte aber auch immer wieder seine Mitspieler frei, brachte Struktur ins Spiel und hatte wichtigen Anteil daran, dass die Gastgeber nach einem durchwachsenen Auftakt – vielen war die Verunsicherung anzumerken – zur Mitte von Halbzeit eins auf fünf Tore davonzogen.

Es war nicht immer hochklassiger Handball, den die 250 Zuschauer geboten bekamen. Vor allem die Gäste leisteten sich im Angriff viele technische Fehler, brachten Bälle über drei Meter nicht zum Mitspieler, ließen Bälle fallen und hatten viele Fehlwürfe zu verzeichnen. „Wir wussten, dass bei der TSG zwei wichtige Rückraumspieler gefehlt haben und haben entsprechend defensiv gedeckt. Das hat gut funktioniert“, sagte Schneider. In der Offensive lief es allerdings vor allem in der Anfangsphase noch nicht rund. Die Friesenheimer 5:1-Deckung stand gut, die HSG kam, wenn überhaupt, nur über den Rückraum und da vor allem durch Henrik Walb zum Erfolg.

Andi Zigelis sollte als Kreisläufer Räume schaffen, die Außen und die Rückraumspieler sollten zum Torerfolg kommen. Letzteres klappte halbwegs, ersteres in Halbzeit eins überhaupt nicht. Zwar kamen die Bälle immer wieder auf die Außen, doch die Gastgeber konnten in Halbzeit keinen Torerfolg verbuchen. Das wurde in den zweiten 30 Minuten besser, als Kevin Spreda insgesamt viermal traf. Schneider: „Das haben wir dann gut gemacht. Es war insgesamt eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen.“

Es war ein nie gefährdeter Sieg. Die Gastgeber leisteten sich zwar zum Ende der ersten Halbzeit und Mitte der zweiten Halbzeit mal Phasen, in denen sich viele Unkonzentriertheiten einschlichen, aber man hatte nie das Gefühl, dass Kastellaun das Spiel aus der Hand geben würde. Dazu war Friesenheim auch viel zu harmlos.

Einen Einblick in diese Harmlosigkeit gab die 59. Spielminute: Da hatten die Gastgeber den Torwart rausgenommen, um trotz Zeitstrafe den Angriff mit sechs Spielern auszuführen. Ballverlust, Tempogegenstoß, Friesenheims Daniel Thilmann hatte das leere Tor vor sich, wurde nur durch Helaoui minimal gestört – und traf den Pfosten. Entscheidend war es nicht mehr, denn zu diesem Zeitpunkt war Kastellaun schon auf sechs Treffer davongezogen – und hatte den „verdammt wichtigen Sieg“ (Schneider) eingefahren.

Von unserer Mitarbeiterin Sina Ternis