Ohne Kapitän Jan Röckendorf muss die HSG Kastellaun/Simmern die letzten sieben Saisonspiele in der Handball-Oberliga bestreiten. Röckendorf weilt bis Juli im Ausland, er fehlt das erste Mal am Samstag (19.30 Uhr) beim Tabellenzwölften HSG Völklingen (18:30 Punkte). Im Hinspiel feierte der Tabellenachte Kastellaun (23:23 Zähler) beim 29:16 seinen höchsten Saisonsieg.

Kastellaun/Simmern hat allerdings nicht nur das Gastspiel in Völklingen, sondern auch schon das Hunsrück-Derby am Samstag (14. April) bei der SG Gösenroth auf der Agenda. „HSG goes Sohren“ heißt die ...