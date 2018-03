Kastellaun kassiert die nächste deutliche Schlappe

Nächste Pleite für die HSG Kastellaun/Simmern: Der Handball-Oberligist unterlag bei der SG Saulheim mit 23:34 (13:18) und kassierte nach dem 22:38 daheim gegen Bingen die zweite Klatsche im Jahr 2018. Den Start aus der Winterpause hatten sich alle bei den Burg- und Kreisstädtern anders vorgestellt – zumal die HSG mit fünf Siegen in Serie vor Weihnachten groß aufgetrumpft hatte.

„Natürlich wundert sich jetzt jeder darüber, dass wir so deutlich verlieren“, meinte Kastellauns Trainer Axel Schneider: „Aber ich bin sicher, dass wir das schnellstens abstellen und bessere Ergebnisse erzielen werden.“ Am Samstag (19.30 Uhr) besteht dafür die große Chance, denn dann ist Schlusslicht TSG Friesenheim II zu Gast in Kastellaun. „Klar, dann zählt nur ein Sieg“, sagte Schneider.

An Punkten schnupperten die Kastellaun/Simmerner nie in Saulheim: Nach 3:36 Minuten lag die HSG beim Tabellennachbarn aus Rheinhessen bereits mit 1:5 hinten. Das weckte den Gast ein wenig aus seiner Lethargie, nach acht Minuten stand es nur noch 4:6. Doch das war nur ein kurzes Aufbäumen. Mit einem 6:0-Lauf innerhalb von acht Minuten zog Saulheim schon früh unaufhaltsam auf 12:4 davon (16.). „Wir wollten geduldig spielen, haben aber diese Geduld nicht bewiesen“, sagte Schneider: „Wir haben 15 Gegenstöße gefressen. Das waren viel zu viele Fehlpässe, Saulheim hat das gnadenlos bestraft.“

Einzig Keeper Luca Korbion hatte so etwas wie Normalform, er verhinderte im Eins-gegen-eins weitere Treffer und damit eine höhere Pleite. Vor allem Saulheims Moritz Schlesinger lief heiß. Acht seiner zehn Treffer hatte er bis zur 33. Minute (21:14) markiert. Über 23:15 (37.) und 33:20 (50.) kam Saulheim zum nie gefährdeten 34:23-Erfolg. „Man muss das jetzt alles nicht dramatisieren“, sparte Schneider ein wenig mit Kritik – aus folgendem Grund: „Saulheim ist mit die beste Heimmannschaft.“ Für die SG war es der siebte Sieg im achten Heimspiel.

Kastellaun/Simmern: Korbion, Kölsch – Gilanyi, Spreda (2), Wendling, Zigelis (9/6), Hess (3), Walb (6), Helaoui (1), Priestersbach, Röckendorf (2).

Nächste Aufgabe für Kastellaun/ Simmern: am Samstag (19.30 Uhr) in Kastellaun gegen die TSG Friesenheim II. bon