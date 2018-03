Kastellaun: Debakel beendet Siegesserie

Heftige Klatsche für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga: Gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen setzte es in heimischer Halle gestern Abend vor 243 Fans eine deutliche 22:38 (13:20)-Niederlage. Damit endete die fünf Partien anhaltende Siegesserie der Heimmannschaft. Eine andere Serie blieb bestehen – die Kastellaun/Simmern kann einfach nicht gegen Bingen gewinnen.

Torjäger Henrik Walb (beim Wurf) stemmte sich als einer der wenigen Kastellaun/Simmerner gegen die Niederlage gegen die HSG Bingen (gelbe Trikots). Bingen setzte sich in Kastellaun überraschend deutlich mit 38:22 durch und beendete damit die fünfteilige Siegesserie der Hunsrücker.

Foto: Wolfgang Schmidt

„Ich glaube, so hoch habe ich noch nie verloren“, meinte Kastellauns Coach Axel Schneider nach dem Spielende fassungslos. „Alles, was uns in den letzten Partien ausgezeichnet hat, ließen wir heute vermissen – kein Wille, keine Aggressivität, wir haben als Mannschaft emotional versagt.“ Was Schneider damit unter anderem ansprach, waren 20 Gegentore – alleine in Halbzeit eins. Schon dort liefen die Hausherren stets einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher beim 6:11 (14.) und 11:16 (24.). Lediglich Torjäger Henrik Walb stemmte sich im linken Rückraum gegen einen noch höheren Rückstand, er steuerte in Abschnitt eins acht Treffer bei. Dennoch stand es bereits zur Pause 13:20. Bei den Gästen ragte Stefan Corazolla heraus, ebenfalls im linken Rückraum beheimatet. Vier seiner acht Treffer warf er in den ersten sieben Minuten. Nicht nur das. In den zweiten 30 Minuten war er das ein oder andere Mal mit einem Block zur Stelle, vorwiegend gegen Walb. „Stefan hat heute einfach oft den Blockmoment erwischt“, sagte ein zufriedener Gästecoach Konrad Bansa: „Meine Hoffnung hat sich bestätigt, wir liegen der HSG Kastellaun/Simmern nicht. Was auch von Vorteil war – ich hatte eine handvoll Spieler mit einem lockeren Händchen auf dem Platz. So kann man ein Jahr beginnen“, verteilte er ergänzend ein Pauschallob an seine Mannen.

Denn was die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit auch versuchte, der Rückstand vergrößerte sich stetig – auf 17:25 (35.) und 21:32 (49.). In der Schlussviertelstunde fiel die HSG Kastellaun/ Simmern dann völlig in sich zusammen, sodass am Ende die derbe 22:38-Niederlage an der Anzeigetafel zu Buche stand. „Wir haben jetzt fünf Spiele lang zusammen gefeiert, aber genauso werden wir diesen Rückschlag gemeinsam aufarbeiten. Es soll mir bloß keiner kommen und mit dem Finger auf andere zeigen. Das war ein Komplett-Blackout heute“, sagte Schneider, um am Ende zu ergänzen: „Lieber einmal eine solche Klatsche kassieren, als einige Male knapp verlieren“, rang Schneider dem Debakel doch noch etwas Positives ab.

Von unserem Mitarbeiter Sascha Wetzlar