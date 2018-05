Der Nachfolger von Axel Schneider als Trainer beim einzigen Hunsrück Handball-Oberligisten, der HSG Kastellaun/Simmern, ist gefunden: Es wird der 41-jährige Dejan Dobardzijev, der in der abgelaufenen Saison bei der TuS Kirn in der Rheinhessenliga Spielertrainer bei den Männern war und gleichzeitig die Frauen in der gleichen Klasse coachte. Bei der HSG, die sich bekanntlich Anfang Mai von Schneider getrennt hatte, wird Ex-Profi Dobardzijev (gebürtiger Serbe mit 16 Länderspielen für Mazedonien) kommende Saison nur Trainer sein. Unter anderem das gaben der Sportliche Leiter der HSG, Mario Percin, und Dobardzijev nun bekannt.

Ein ausführliches Interview mit dem Duo, das sich seit 2003 kennt und damals in der 2. französischen Liga aufeinandertraf, folgt. mb

