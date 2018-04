Fünftes Spiel in Folge ohne Sieg für die Oberliga-Handballer der HSG Kastellaun/ Simmern (in Rot, von links mit Bastian Wendling und Laszlo Gilanyi, dazwischen Torwart Luca Korbion): Die Mannschaft von Axel Schneider hat gestern Abend ihr vorletztes Saisonheimspiel in Kastellaun mit 24:25 (8:12) gegen die VTV Mundenheim verloren. Am Ende wollte den Kastellaun/Simmernern der Ausgleich einfach nicht gelingen. Nach 55 Minuten hatte der bärenstarke Patrick Hess mit seinem siebten und letzten Tor die HSG zum ersten Mal nach dem 2:3 (9.) bis auf ein Tor (21:22) herangebracht. Auch beim 22:23, 23:24 und 24:25 war Kastellaun in Schlagdistanz. „Wir hatten zweimal die Chance zum Ausgleich in der Schlussphase, aber da hatten die Schiedsrichterinnen etwas dagegen und pfiffen uns Dinge ab, die ein wenig verrückt waren“, meinte Schneider. Die Unparteiischen Johanna Saul und Sarah-Kristin Kull sorgten bereits kurz vor der Pause für eine umstrittene Entscheidung: Kastellauns Andi Zigelis sah zum x-ten Mal in dieser Saison die Rote Karte (29.). „Kann man geben, muss man aber nicht“, sagte Schneider: „Andi hat seinen Gegenspieler am Wurfarm getroffen, er ist dann gefallen.“ Die Rote Karte fiel in die Phase, als sich Kastellaun nach miesem Start – nach 19 Minuten stand es 3:10 – wieder herangekämpft hatte, mit 8:12 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang lief es auch ohne Zigelis für die HSG. „Die Mannschaft lebt, leider haben wir den Ausgleich nicht mehr geschafft, schade“, meinte Schneider, der die Anfangsphase für die Niederlage verantwortlich machte: „3:10 nach knapp 20 Minuten, das war Standhandball, zudem hatten wir kein Rückzugsverhalten.“ Durch die Niederlage rutschte Kastellaun/Simmern auf Tabellenplatz elf ab.

Kastellaun: Korbion, Kölsch – Gilanyi (4), Spreda (1), B. Wetstein, Wendling (2), Zigelis (1/1), Hess (7), Walb (4/1), Helaoui (3), Priestersbach (1). Nächste Aufgabe für Kastellaun: am Samstag (18 Uhr) in ...

